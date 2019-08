Coppa Italia, in vendita i biglietti per Genoa - Imolese

Genova - Il Genoa Cricket and Football Club comunica che la prevendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia con l’Imolese Calcio, in programma allo Stadio Comunale di Chiavari venerdì 16 agosto, con inizio alle 20:30, sono già in vendita sul circuito di riferimento.



I tagliandi sono acquistabili presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (Genova, aperto pure a Ferragosto in orario continuato 10-19), in tutte le ricevitorie Ticketone abilitate al servizio e on-line sul sito di Sport.Ticketone. Prezzi base (solo tariffa intera): Curva Nord, Sud e Distinti: 10 euro; Tribuna: 20 euro.



I biglietti sono reperibili inderogabilmente solo sino a venerdì alle ore 18 nei canali vendita indicati. Non saranno acquistabili tagliandi ai botteghini dello stadio il giorno del match.