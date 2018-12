Coppa Italia, le modalità di acquisto dei biglietti per Samp - Milan

Genova - L’U.C. Sampdoria illustra le modalità di acquisto dei tagliandi per Sampdoria – Milan, gara in programma sabato 12 gennaio 2019 alle ore 18.00, presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/19:



1^FASE (PRELAZIONE SU RETE VENDITA LISTICKET -TICKETONE)

Dalle ore 9.30 di giovedì 27 dicembre 2018 sul sito internet di TicketOne (abilitata solo per possessori di abbonamento digitale caricato su Sampcard); Call Center Ticketone clicca qui per maggiori info (abilitata solo per possessori di abbonamento digitale caricato su Sampcard); Punti vendita Listicket-gruppo Ticketone, per consultare l'elenco qui come aderire all'iniziativa.