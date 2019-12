Genova - “La Coppa Italia arriva in un momento particolare in cui la classifica non è delle migliori ed è per questo che farò un po’ di turn over. Ci sarà spazio per tutti i giocatori che meriterebbero di scendere in campo ma che non trovano l’opportunità di farlo perché in questo momento la squadra sta andando bene”: lo ha dichiarato al canale ufficiale della Samp Claudio Ranieri in vista della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari in programma domani sera.



Il mister doriano è poi tornato a parlare della gara persa in campionato contro i sardi lunedì: “Abbiamo giocato una grande gara ma al Cagliari nel finale è riuscito tutto e a noi no. Siamo tornati a Genova senza punti ma consapevoli che il cammino è quello giusto”.