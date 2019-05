Count down per la Regata delle Antiche Repubbliche marinare

Genova - Il sindaco Marco Bucci, al timone del Galeone bianco, ha guidato l’equipaggio dal Porto antico al porticciolo Duca degli Abruzzi dove, nella sede dello Yacht club, si è svolta la cerimonia di consegna delle divise ai vogatori dell’imbarcazione che difenderà i colori di Genova nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, prevista sabato 1° giugno a Venezia.



La 64a edizione della nota manifestazione sportiva di rievocazione storica, istituita nel 1955 per ricordare le imprese e le rivalità tra Genova, Pisa, Amalfi e Venezia e sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica, come di consueto sarà preceduta da un corteo storico, con 300 figuranti, ad interpretare episodi e personaggi legati alla storia marinara delle rispettive città e del loro ruolo nel Mediterraneo.



Il giorno seguente i quattro equipaggi in rappresentanza di ciascuna repubblica si sfideranno a bordo dei Galeoni, ricostruiti su modelli del XII secolo e dipinti con i tradizionali colori delle quattro città: bianco Genova, azzurro Amalfi, rosso Pisa e verde Venezia. Contrariamente agli altri anni, la competizione non sarà preceduta dalla gara dei gozzi che assegnava la scelta delle corsie, pertanto si ricorrerà all’estrazione a sorte.



La regata 2019 si presenta molto impegnativa, data la conformazione a mezzaluna del campo di gara. Il percorso, di 2.000 metri, partirà dai giardini di S. Elena lungo il bacino di San Marco per arrivare al traguardo del Campo della Salute.



L’equipaggio vincitore si aggiudicherà il trofeo in oro e argento, realizzato dalla scuola Orafa fiorentina, e lo conserverà per un anno, per poi rimetterlo in palio in occasione della Regata successiva.