Carispezia sostiene la Partita del Cuore con un evento in filiale insieme a Regione Liguria, Associazione Nazionale Cantanti, Gaslini e Airc

Genova - Crédit Agricole Carispezia è partner della 27° edizione della Partita del Cuore, che si terrà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova.



Per promuovere e sostenere questo importante appuntamento CA Carispezia ha organizzato un evento presso la sua Agenzia per Te di via XX Settembre a Genova, dove ha sede anche l’Hub di Crédit Agricole, in cui i clienti trovano tutti i servizi ed i mestieri delle società prodotto che fanno parte del network internazionale del Gruppo. Sono intervenuti: il Presidente di CA Carispezia, Andrea Corradino; il Direttore Generale di CA Carispezia, Gianluca Borrelli; l’Assessore alla Comunicazione, Formazione e alle Politiche giovanili e culturali di Regione Liguria, Ilaria Cavo; i rappresentanti di Gaslini e Airc Liguria, rispettivamente il Presidente Pietro Pongiglione e il Presidente Lorenzo Anselmi. Sono intervenuti anche il rapper genovese Moreno e il cantautore Paolo Vallesi, testimonial e giocatori della Partita del Cuore.



Tra gli invitati anche una selezione di giovani giocatori di Sampdoria e Genoa - classe 2010 - accompagnati da genitori e allenatori, e alcuni ragazzi dell’Associazione Anffas della Spezia.

CA Carispezia, che sostiene da sempre il mondo della ricerca e della solidarietà, in particolare verso l’infanzia, ha acquistato 150 biglietti per l’incontro benefico del 30 maggio, da regalare ai clienti, ai giovani delle due squadre della città e ai ragazzi dell’Anffas.



«Siamo orgogliosi di essere partner dell’iniziativa e di sostenere Airc e ancora una volta l’Istituto Gaslini, eccellenza che, partendo dal territorio ligure è oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale in campo pediatrico - ha dichiarato Andrea Corradino, Presidente

Crédit Agricole Carispezia - Queste caratteristiche rispecchiano quello che Crédit Agricole

Carispezia è oggi, una banca in continuo cambiamento, che si è evoluta a livello Regionale e che può contare sulla solidità del Gruppo Internazionale di cui fa parte, ma non dimentica mai il valore e l’importanza delle proprie origini e dei territori storici».



«Partecipare a questo progetto e poter condividere la generosità dei genovesi, dei liguri e degli italiani che hanno deciso di stare dalla parte della solidarietà e della ricerca, è per noi una grandissima soddisfazione. Gli investimenti in innovazione per i nostri clienti passano anche attraverso la scelta di stare vicino alle persone meno fortunate. Questo è il nostro modo di fare Banca in Liguria», ha concluso Gianluca Borrelli, Direttore Generale di Crédit Agricole Carispezia.