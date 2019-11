Criscito: `A Ferrara dobbiamo portare via punti`

Genova - “La Spal come noi ha bisogno dei tre punti e per questo non sarà una gara semplice. Noi abbiamo bisogno di una vittoria lontano dal Ferraris per fare un ulteriore passo in avanti, ci proveremo lunedì”: lo ha dichiarato il capitano del Genoa Domenico Criscito ai microfoni di Sky Sport.



Il difensore rossoblu ha poi parlato di Thiago Motta: “Ha un’identità precisa e le sue idee. E’ destinato a fare una grande carriera e spero resti a lungo con noi”.



Criscito ha poi concluso parlando dell’esonero di Aurelio Andreazzoli: “Se un mister viene cacciato è colpa di tutti, inutile negarlo”.