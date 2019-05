Criscito: «Basta campionati di sofferenza. Piatek? La sua partenza ha influito»

Il capitano del Genoa ha parlato al termine della gara contro la Fiorentina

Genova - «Se fossimo retrocessi sarebbe stato un fallimento. Da capitano mi sento un po’ responsabile delle prestazioni da parte della squadra e per questo chiedo scusa ai tifosi»: lo ha dichiarato a Primocanale il capitano del Genoa Domenico Criscito al termine della sfida contro la Fiorentina finita 0-0.



Peso - Criscito a fine gara è scoppiato in lacrime a causa della tensione accumulata in questi mesi: «Mi sono liberato di un peso. Adesso andiamo in vacanza e poi da luglio ripartiamo con un’altra testa per non ripetere una stagione come quella conclusa».



Gol - Il capitano rossoblu ha poi analizzato gli errori: «La partenza di Piatek è ha influito, ci sono mancati i suoi gol che nella prima parte di campionato sono stati decisivi».