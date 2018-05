Genova - Dopo 7 stagioni Domenico Criscito lascia lo Zenit per tornare a "casa", come lui stesso ha scritto sui social. L'oramai ex capitano dello Zenit San Pietroburgo giocherà infatti nel Genoa la sua prossima stagione.



Tornerà a vestire il rossoblù, quella divisa che il difensore campano ha già indossato dal 2003 al 2011. Molto toccante il saluto dei tifosi russi in aeroporto con tanto di striscione in napoletano e coro per "Mimmo Criscito".