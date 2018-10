Criscito: «In difesa eravamo larghi e lunghi, abbiamo sofferto le ripartenze»

«Amo il Genoa e sono contento di essere rossoblu»

Genova - Il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Parma per 1-3. Ha commentato con amarezza la partita dei rossoblu, passati in vantaggio al 9':«Siamo partiti forte, passando subito in vantaggio. Poi abbiamo subito gol ed è mancato qualcosa in fase difensiva: non parlo solo di difensori, ma di tutta la squadra».



Ha anche aggiunto: «In fase difensiva eravamo larghi e lunghi, abbiamo sofferto le ripartenze del Parma. Loro hanno giocatori importanti, nonostante le assenze. Peccato, potevamo andare a 15 punti».



Sulla scelta di giocare per il Genoa, nonostante le richieste da club importanti: «Sì, volevo tornare qui: amo il Genoa e sono contento di essere rossoblu».