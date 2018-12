Criscito: «Peccato per il rigore, non è la prima volta che siamo un po´ penalizzati»

Genova - «Il rigore non concesso per fallo su Pandev era netto, tutti lo hanno visto, peccato perché è la seconda volta in due partite che ci stanno penalizzando. Con la Spal sono stato cacciato ma non era espulsione e poi il penalty non concesso all’Olimpico»: lo ha dichiarato il capitano del Genoa Domenica Criscito alla cena natalizia del club tornando ad analizzare la sfida di domenica scorsa.



Atalanta - Il capitano rossoblu ha poi parlato della gara di sabato contro l’Atalanta allenata da Gasperini: «Siamo consapevoli di essere una buona squadra e sappiamo di poter fare molto di più. Vogliamo tornare a fare i tre punti perché la vittoria manca da tanto tempo».