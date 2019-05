Criscito salva il Genoa dall´inferno, contro il Cagliari è 1-1

Il capitano risponde a Pavoletti autore del vantaggio

Genova - La freddezza di capitan Criscito dal dischetto e Cragno è battuto: il Genoa passa così dall’Inferno al Purgatorio pareggiando nel finale di gara 1-1 contro il Cagliari. I rossoblu salgono a +2 dall’Empoli impegnato domani in casa contro il Torino.



Primo Tempo - Prandelli si affida in attacco alla coppia Lapadula-Pandev con Kouamè in panchina, mentre in difesa al posto di Romero squalificato ecco Gunter. Il Genoa crea ma non riesce a segnare complice la mancata cattiveria sottoporta e la bravura sia di Cragno che dei difensori isolani. La prima azione del Cagliari è al 36’ con Pavoletti che anticipa Radu e Gunter ma Biraschi salva sulla linea. Lo stesso attaccante sblocca la partita quattro minuti dopo quando si libera di Gunter e insacca all’angolino. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Prandelli cambia, fuori Pereira e dentro Kouamè: il neo entrato ha una doppia occasione per battere Cragno ma le sue conclusioni finiscono sul fondo. Successivamente il tecnico rossoblu toglie Lapadula e Biraschi e inserisce Sanabria e Pezzella. Al 38’ Radu evita una serata d’inferno ai suoi compiendo una parata decisiva su Romagna. Al 44’ ecco l’episodio chiave: Bradaric tocca di gomito e la palla termina in angolo. Valeri prima fa proseguire poi viene chiamato dal Var e concede il rigore che Criscito realizza battendo Cragno. Al 46’ Kouamè ha la palla del raddoppio ma il suo destro viene parato da Cragno. Prima del fischio finale il Genoa resta in 10 per il rosso a Pezzella per un fallo su Barella. Finisce qui, il Genoa riesce a mantenere la quartultima posizione e ora attende di capire cosa accadrà ad Empoli. Domenica ultima gara della stagione al Franchi contro la Fiorentina.