Criscito su Piatek: «Mentre esultavamo al primo gol ci diceva che per lui è facile»

«Contro il Parma dobbiamo essere uniti, giocare da squadra e vincere»

Genova - Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, era presente oggi alla presentazione della partnership della squadra con Peroni. Ha colto l'occasione per parlare ai media dell'inizio di campionato dei rossoblu: «A Frosinone è stato importante vincere, perchè venivamo da due sconfitte fuori casa. Era importante fare punti, abbiamo giocato bene».



Sulla prossima partita contro il Parma: «sarà una sfida bella: loro sono in un buon momento. Dobbiamo essere uniti, giocare da squadra e vincere».



Sul modulo: «Pandev che si muove tra le linee è importante. Da terzo di difesa riesco anche a spingermi in avanti, è diverso dal fare la fascia ma se il mister lo dovesse chiedere ancora, lo rifarei».



Infine sulla rivelazione Piatek: «un grande giocatore, si vedeva già in estate che gli piaceva fare gol. Mentre esultavamo al primo ci diceva che per lui è facile. Noi dietro siamo sicuri che fa gol, spero non perda questa continuità e che segni tanto».