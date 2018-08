Crollo ponte Morandi, rinviate le gare di Samp e Genoa

Genova - Adesso è ufficiale, Sampdoria - Fiorentina e Milan - Genoa non verranno disputate in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova con il crollo di ponte Morandi che ha provocato numerose vittime.



Questo il comunicato: «Il Presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle società Sampdoria e Genoa, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle società Fiorentina e Milan, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore».



«Ringrazio il presidente Micciché e tutta la Serie A per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti della richiesta della Sampdoria e dei suoi tifosi. Il rinvio delle partite Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa rappresenta un atto di solidarietà importante che Genova e i genovesi, che stanno vivendo giorni di profondo dolore e sincero sgomento, non dimenticheranno - ha dichiarato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero - È giusto anche che il campionato vada avanti e abbia inizio sugli altri campi: ciò non toglie nulla al senso di vicinanza e fraternità che tutta Italia ha dimostrato di avere sempre nella sua anima di Paese che sa rialzarsi e ripartire. E anche Genova saprà ricominciare: più forte, più sicura, e ancora più bella».