Cronoscalate: Roberto Malvasio al Trofeo Lodovico Scarfiotti

Genova - Seconda chiamata stagionale per Roberto Malvasio in seno al Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) 2019: sabato e domenica, infatti, il pilota di Ronco Scrivia prenderà parte in provincia di Macerata alla "Sarnano – Sassotetto" - 29° Trofeo Lodovico Scarfiotti, valida anche per la serie tricolore maggiore oltre che per quella riservata alle auto storiche. Il portacolori della Winners Rally Team sarà al volante della Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus che gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L'Aquila.



"E' una gara che ho già disputato e che mi piace – osserva Roberto Malvasio – ma sarà un impegno ugualmente difficile perché in classe dovrò vedermela con un sacco di avversari e tutti d'alto livello. L'obbiettivo di partenza, come sempre, sarà quello di fare bene e di portare a casa una prestazione soddisfacente: sarà inoltre importante capitalizzare a dovere la positiva esperienza della prima cronoscalata stagionale, mettendo a frutto quanto di buono mi ha consegnato".



Il programma della "Sarnano – Sassotetto" – Trofeo Lodovico Scarfiotti, organizzato dall'Automobile Club Macerata e dall'omonima Associazione Sportiva, prevede venerdì 26 operazioni preliminari e verifiche, due salite di ricognizione del tracciato al sabato e la gara in sfida unica dalle 11 di domenica sugli 8,877 Km che da Sarnano si arrampicano sui monti Sibillini.