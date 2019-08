Crotone - Sampdoria 1-2. Inizia il secondo tempo

Genova - Crotone: Cordaz, Cuomo, Golemic, Gigliotti, Benali, Molina, Barberis, Zanellato, Rutten, Messias, Nanni. All. Stroppa. A disp: Figliuzzi, Festa, Mustacchio, Bellodi, Crociata, Itrak, Gomelt, Kargbo, Evan’s, Zak, Panza, Mariani.



Sampdoria Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Jankto, Vieira, Linetty, Ramirez, Caprari, Quagliarella. All. Di Francesco. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Ekdal, Barreto, Bonazzoli, Depaoli, Thorsby, Maroni, Gabbiadini, Ferrari, Léris.



Arbitro: Sacchi di Macerata

Secondo Tempo





Primo Tempo

48' Finisce il primo tempo allo Scida



45' Jankto da fuori area, palla fuori di poco



42' GOL SAMPDORIA Quagliarella dal dischetto batte infila Cordaz



41' Murru atterrato in area di rigore, Sacchi concede il penalty



37' GOL SAMPDORIA Caprari di destro, Cordaz è battuto



35' Audero evita il raddoppio su Messias



31' Giallo pesante a Benali: in caso di passaggio del turno sarà squalificato



29' Crotone vicino al raddoppio con Benali che di testa manda sul fondo



19' Angolo di Ramirez, Murillo di testa ma Cordaz c'è



15' Cordaz sbaglia l'uscita, Quagliarella in rovesciata palla fuori



8' Gol Crotone Molina tutto solo batte Audero



4' Tiro di Quagliarella, da pochi passi Colley prova a battere Cordaz ma Sacchi fischia fuorigioco