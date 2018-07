Dalla Chapecoense: «Vogliamo tenere Jandrei»

Il presidente della Chapecoense smentisce, ma Jandrei sembra vicinissimo

Genova - Il presidente della Chapecoense Plínio David De Nês ha espresso la volontà di trattenere il portiere Jandrei, nonostante i giornali brasiliani e italiani diano l'acquisto come in dirittura d'arrivo.«La trattativa non si è ancora sbloccata perché non si è raggiunto un accordo soddisfacente da ambo le parti. La nostra intenzione è chiara: tenere Jandrei alla Chapecoense» queste le sue parole, che possono sembrare una frenata, ma sanno tanto di pre-tattica per provare a concludere l'affare con condizioni migliori. Lo stesso Jandrei si era detto entusiasta dell'eventualità di vestire la maglia blucerchiata la prossima stagione. Il portiere è comunque atteso in Italia per un incontro e l'offerta della Samp è di 3 milioni, proprio come richiesto dalla Chapecoense.

La trattativa dovrebbe chiudersi a breve viste le esigenze di Giampaolo di avere pacchetto difensivo al completo in vista del ritiro di Ponte di Legno.