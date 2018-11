Davide Craviotto chiude la stagione a Castiglione Torinese

Genova - Ultimo impegno stagionale per Davide Craviotto che sabato e domenica prossimi parteciperà al 2° Rally di Castiglione Torinese: il portacolori della scuderia Project Team affronterà la gara piemontese al volante della Peugeot 208 R2B della By Bianchi ed in coppia con il suo "naviga" storico Fabrizio Piccinini.



"Non mi aspetto molto da questo impegno – sottolinea il pilota genovese – che è nato all'ultimo minuto come tutte le gare di quest'anno. Mi sta bene qualsiasi risultato, l'importante sarà arrivare al traguardo soddisfatti e, soprattutto, divertiti. Come sempre, la classe R2B sarà durissima, per quantità e qualità degli avversari: cercheremo di chiudere bene una stagione che, per me, è stata molto particolare, nonostante il sudatissimo 2° posto di Coppa Italia 1^ Zona in classe R2B".



Davide Craviotto, che nei giorni scorsi ha compiuto 47 anni, confida molto in un positivo esito del Rally di Castiglione Torinese. "Sarà il modo migliore – osserva - per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato in questa stagione. E se dovesse arrivare davvero un buon risultato non esiterei a dedicarlo al mio bambino Alessio Hong WU".