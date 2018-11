Debacle del Genoa a San Siro: i rossoblu prendono cinque schiaffi dall´Inter

Prestazione da cancellare per la squadra di Juric

Genova - Crollo del Genoa a San Siro: i rossoblu perdono 5-0 senza mai rendersi pericolosi dalle parti di Handanovic e facendo tre passi indietro rispetto alle ultime prestazioni. Per Juric è la seconda sconfitta consecutiva a Milano dopo quella di mercoledì contro il Milan maturata nei minuti di recupero.



Primo Tempo - Juric rinuncia dall’inizio a Piatek e come partner d’attacco accanto a Kouamè inserisce Pandev, mentre in difesa torna Romero dopo il turno di squalifica con Gunter spostato sulla sinistra al posto di Criscito fermato dal giudice sportivo. L’Inter parte forte e al 4’ Perisic ci prova di esterno ma la palla termina sul fondo. Al 13’ tocca a Politano impensierire Radu ma il portiere del Genoa para senza problemi. Al 14’ si sblocca la gara: Gagliardini supera Biraschi e insacca la palla all’angolino. Valeri consulta il Var per valutare la posizione del centrocampista e poi concede il gol ritenendola valida. Passano soltanto due minuti e Politano è bravo ad anticipare Lazovic e con un tiro a incrociare supera Radu. Al 34’ Inter vicina al tris con Politano ma Radu respinge d’istinto. Nel finale ci prova Brozovic su punizione ma la barriera del Genoa respinge e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa al primo affondo l’Inter trova il tris: Radu è bravo a respingere da pochi passi un tiro di Perisic ma il pallone finisce sui piedi di Gagliardini che di destro insacca. Juric toglie Pandev omaggiato da tutto lo stadio e inserisce Piatek ma la musica non cambia perché l’Inter continua a premere e a mettere in difficoltà il Genoa. A nulla sono serviti gli ingressi di Veloso e Omeonga al posto di Sandro e Romulo, perchè nel recupero arrivano gli altri due gol: il quarto segnato da Joao Mario con un sinistro imparabile e il quinto da Nainggolan di testa: per il belga la rete arriva a pochi minuti dal suo ingresso in campo al posto di Brozovic. Finisce qui e per il Genoa è un pesante ko: sabato alle 20.30 la sfida casalinga contro il Napoli prima della sosta per le Nazionali.