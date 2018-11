Defrel: «All´Olimpico pronto a dimostrare le mie qualità»

La punta affronterà domenica da avversario la Roma

Genova - «Nella scorsa stagione è andato tutto storto anche a causa dei tanti infortuni. Tornare da ex all’Olimpico fa un po’ effetto ma voglio dimostrare di essere diverso»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel ai microfoni di Sky Sport in vista dell’impegno di domenica alle 15 contro la Roma.



Sconfitta - La punta blucerchiata è tornata sulla sfida contro il Torino di domenica scorsa: «Abbiamo disputato la peggior partita dei questa stagione e i nostri avversari ne hanno approfittato. In questi giorni guarderemo gli errori commessi per non ripeterli più».



Mister - Defrel si è soffermato sul rapporto con Giampaolo: «Sono contento di essere allenato da lui, mi trovo bene e cerco di imparare il più possibile».