Defrel e Caprari, la Samp batte al Ferraris la Juventus

Il Doria chiude a 53 punti il suo campionato

Genova - La Sampdoria chiude il campionato al Ferraris battendo 2-0 la Juventus con le reti realizzate nel secondo tempo da Defrel e Caprari. Una gara giocata a ritmi abbastanza bassi con Giampaolo che mette in campo la formazione migliore mentre Allegri attua il turn over affidandosi però in attacco a Dybala e Kean. I gol dei blucerchiati sono avvenuti al 40’ e al 46’: nel primo caso Defrel trova lo spazio per battere Pinsoglio, mentre nel recupero Caprari, subentrato al posto di Ramirez, sfrutta una punizione ai suoi danni e infila il pallone dove il portiere della Juventus non può arrivare. Al fischio finale cori per Marco Giampaolo che con ogni probabilità domani incontrerà Ferrero.



Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Audero, Belec, Andersen, Vieira, Saponara, Ekdal, Caprari, Sau, Tavares, Gabbiadini, Tonelli.



Juventus: Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur; Pereira, Dybala, Kean. All: Allegri. A disp: Szczesny, Del Favero, Pjanic, Barzagli, Bonucci, Portanova, Spinazzola, Nicolussi Caviglia



Arbitro: Nasca di Bari



Primo Tempo

8' Tiro-cross di De Sciglio, è corner



14' Girata debole di Quagliarella, Pinsoglio non ha problemi a fare sua la sfera



16' Conclusione di Dybala, para Rafael



25' Quagliarella riceve da Praet e mette in area di rigore, Chiellini libera l'area



34' Quagliarella al volo, palla alta



35' Ramirez di prima intenzione, palla alta



43' Caceres anticipa Defrel al momento del tiro



44' Destro di Ramirez, palla di poco fuori



45' Finisce qui il primo tempo



Secondo Tempo

5' Tiro di Pereira fuori



7' Dybala al volo, palla alta



19' Fascia di capitano a Dybala per l'uscita di Chiellini: dentro Bonucci



23' Tiro di Barreto, deviato in corner



31' Quagliarella calcia, Pinsoglio para a terra



35' Kean batte Rafael ma Nasca annulla per fuorigioco



38' Sforbiciata di Vieira, palla fuori



40' GOL SAMP Defrel calcia e Pinsoglio è battuto



45' Saranno 4' di recupero al Ferraris



46' GOL SAMP Caprari su punizione, Pinsoglio è battuto