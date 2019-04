Defrel e Quagliarella fanno volare la Samp: Genoa ko nel derby

Il Doria segna un gol per tempo, i rossoblu restano in 10 per il rosso a Biraschi

Genova - Il derby è della Sampdoria: i blucerchiati battono il Genoa 2-0 con i gol realizzati da Defrel e Quagliarella. Per il Genoa invece la vittoria è ancora rimandata: l’ultima gioia è stata l’8 maggio 2016 quando in panchina c’era Gasperini.



Primo Tempo - Prandelli conferma il 3-5-2 e Giampaolo il 4-3-1-2 con nessuna variazione nelle formazioni rispetto alla vigilia. La prima occasione è per il Genoa con Kouamè ma il suo tiro termina fuori. Passa un minuto e ci prova Linetty a impensierire Radu che si fa trovare pronto e manda in corner. Dalla bandierina la Samp trova il gol: Quagliarella riceve da un compagno e imbecca Defrel bravo da due passi a battere Radu. Il Genoa si smarrisce e i blucerchiati gestiscono: al 36’ potrebbe arrivare al raddoppio ma sul tiro di Quagliarella Biraschi salva sulla linea. Prima del fischio finale tenta la conclusione Veloso ma il pallone viene respinto da Audero.

Secondo Tempo - Nella ripresa la Sampdoria parte forte e al 6’ ottiene un calcio di rigore per fallo di mano di Biraschi: Calvarese dopo aver visionato le immagini dal Var decide di estrarre anche il rosso per il difensore rossoblu. Dal dischetto va Quagliarella che spiazza Radu. Con questa rete il capitano doriano si prende il primo posto della classifica capocannoniere con 22 reti a più uno dal milanista Piatek. A quel punto Prandelli le prova tutte per cercare il gol che possa riaprire la gara giocando con Pandev, Sanabria e Favilli ma il Genoa non c’è e la Sampdoria controlla. Nel recupero Quagliarella potrebbe realizzare la sua doppietta personale ma il suo tiro viene deviato in corner. Finisce qui, la Sampdoria può festeggiare per l’ennesima vittoria nel derby mentre il Genoa deve cancellare la sconfitta e ripartire subito. Sabato si torna in campo ed entrambe le genovesi giocano alle 15: il Doria a Bologna e i rossoblu in casa contro il Torino