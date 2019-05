Defrel e Tavares ok, a parte Murru e Andersen

Genova - Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppo delle palle inattive: questa la scaletta della seduta conclusa a Bogliasco da parte della Sampdoria in vista della gara contro il ChievoVerona in programma domenica alle 12.30 al Bentegodi.



Grégoire Defrel e Júnior Tavares sono rientrati in gruppo, mentre Joachim Andersen è stato sottoposto a un intenso lavoro aerobico personalizzato sul campo. Terapie, fisioterapie e una seduta specifica in piscina per Nicola Murru. Domani è in programma la rifinitura mattutina al termine della quale, alle ore 12.45, Marco Giampaolo incontrerà i media in conferenza stampa.



