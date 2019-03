Defrel fa volare la Samp: la punta realizza il gol vittoria contro il Milan

I blucerchiati disputano una gara perfetta e stendono i rossoneri al secondo ko di fila

Genova - Con un gol di Defrel la Sampdoria batte il Milan 1-0 e resta in corsa per l’Europa League. I blucerchiati giocano una partita perfetta concedendo poco ai rossoneri al secondo ko di fila.



Primo Tempo - Giampaolo perde Ekdal ma recupera Vieira che viene schierato davanti alla difesa supportato da Praet e Linetty mentre come trequartista Ramirez vince il ballottaggio con Saponara. In difesa Sala al posto di Bereszynski non al meglio dopo l’influenza. Al primo affondo la Sampdoria va in gol: rinvio sbagliato di Donnarumma e pallone che finisce sui piedi di Defrel che insacca con la porta sguarnita: l’estremo difensore rossonero viene poi consolato da Quagliarella. Al 16’ ci prova Quagliarella imbeccato da Linetty ma Donnarumma stavolta è attento e manda in corner. Al 25’ Suso impegna Audero: Castllejo protesta per un presunto braccio sul tiro e viene ammonito. Un sussulto che però non spaventa la Samp brava a restare compatta e cercare il raddoppio: ci prova Quagliarella ma stavolta il pallone finisce sul fondo. Al 45’ Musacchio tenta il tiro da fuori area deviato in corner poi non battuto a dovere. Si va negli spogliatoi con la Sampdoria in vantaggio di un gol.



Secondo Tempo - Nella ripresa il primo cambio è del Milan con Gattuso che toglie uno spento Rodriguez e inserisce Conti. La Samp ci prova dalla distanza con Praet ma le sue conclusioni non impensieriscono Donnarumma. Al 12’ Defrel riceve da Murru e calcia al volo ma il pallone finisce alto. Gattuso gioca con due punte con Cutrone al posto di Suso mentre Giampaolo non cambia modulo con Saponara chiamato a sostituire Ramirez. Al 27’ Quagliarella calcia ma il pallone termina sulla traversa dopo una deviazione di Romagnoli e al 35’ Defrel tutto solo non riesce a superare Donnarumma bravo a chiudergli lo specchio della porta. Nel recupero il Milan chiede un rigore per un presunto fallo su Piatek ma Orsato dopo essersi consulato con il Var fa proseguire. Prima del fischio finale un’azione da parte e dall’altra: prima Saponara con Donnarumma che si riscatta e poi con Piatek di testa ma Audero c’è. Finisce qui, la Sampdoria può festeggiare per aver battuto un’altra big del campionato dopo il Napoli. Mercoledì è ancora campionato, la Sampdoria sarà di scena all’Olimpico di Torino contro la formazione allenata da Mazzarri.