Defrel: «Felice per la vittoria, ci voleva. La caviglia? Nulla di grave»

La punta blucerchiata è alla quinta marcatura in campionato

Genova - «Ho sentito un po’ di dolore alla caviglia ma niente di grave, infatti sono riuscito a stringere i denti e trovare il gol. Sono felice di essere qua e di dare il mio contributo, di voglio ringraziare i compagni e tutto lo staff»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel alla sua quinta rete in questa stagione commentando la gara contro la Spal.



Compagni - La punta ha poi parlato dell’intesa con Quagliarella: «Con lui mi trovo alla grande e sono convinto che si sbloccherà presto. Lo ringrazio degli assist che mi ha fornito e spero di ricambiare al più presto. Il gol sotto la Sud è stato emozionante, non vedevo l’ora di festeggiare sotto i nostri tifosi».



Goleador - Defrel poi incalzato sulla sfida con Piatek del Genoa ha risposto così: «Se arriverò davanti a lui sarà molto felice ma a me interessa portare la squadra alla vittoria. E’ bella la concorrenza in attacco perché ci permette di stare sempre sul pezzo e mettere in difficoltà il mister».