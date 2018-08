Defrel:«Ripartiamo dagli errori commessi a Udine»

Le parole dell'attaccante francese dopo la sconfitta di Udine

Genova - Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha condiviso le sue impressioni dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese al canale ufficiale della società. I blucerchiati dopo un primo tempo disastroso sono andati sotto 1 a 0, "Puniti" da De Paul. «Abbiamo fatto male i primi quarantacinque minuti. I fiuliani sono stati bravi nelle ripartenze e ci hanno fatto male». La reazione nell'ultima parte della seconda frazione non è stata sufficiente: «Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma sono quei giorni in cui non fai gol neanche se giochi 10 minuti in più. Abbiamo avuto occasioni, ci è mancata solo la rete».



Ha poi parlato della sua prestazione: «Mi mancano tante cose sul piano fisico e tattico. Sto lavorando, mi sento meglio di giorno in giorno».

Per finire una battuta sul prossimo impegno al Ferrraris contro il Napoli: «Il Napoli è una grande squadra, pensiamo a noi stessi e ripartiamo dagli errori commessi in questa partita».