Depaoli: «Finalmente alla Samp, sono emozionato»

Genova - «Finalmente sono alla Sampdoria, grazie a chi mi ha dato la fiducia. Dovevo arrivare già a gennaio ma poi non se n’è fatto nulla, adesso sono contento ed emozionato»: lo ha annunciato al canale ufficiale della Sampdoria il neo acquisto Fabio Depaoli.



Lavoro - Depaoli ha poi parlato dei suoi obiettivi: «Voglio crescere sia come uomo che come calciatore. Spero di arrivare il più in alto possibile e soprattutto non vedo l’ora di giocare a Marassi».





ph Depaoli profilo Twitter della Sampdoria