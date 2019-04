Derby della Lanterna, le probabili scelte dei due allenatori

Se Giampaolo ha le idee abbastanza chiare, Prandelli non ha ancora sciolto i dubbi

Genova - Tutto pronto per il derby della Lanterna numero 118: la Sampdoria e il Genoa arrivano all’appuntamento con stati d’animo differente. Se i blucerchiati nell’ultima sfida hanno perso contro la Roma seppur immeritatamente, i rossoblu in 10 contro 11 hanno fermato il Napoli sull’1-1.



Scelte - Sia Giampaolo che Prandelli hanno quasi tutta la rosa a disposizione: entrambi i tecnici dovranno rinunciare soltanto a una pedina a testa, Barreto per il primo, Sturaro per il secondo. I blucerchiati scenderanno in campo con il classico 4-3-1-2 con Audero tra i pali; Sala, Andersen, Colley e Murru in difesa; Praet, Ekdal e Linetty in mezzo al campo; a supportare le punte Quagliarella e Defrel pronto Ramirez. Prandelli dal canto suo sta pensando al 3-5-2 che a Napoli ha fatto molto bene: con Radu confermato in difesa ci saranno Biraschi, Romero e Criscito; in mezzo al campo i prescelti saranno Rolon, Radovanovic e Bessa con Pereira e Lazovic sulle fasce. Davanti ancora la coppia Pandev-Kouamè con Sanabria inizialmente in panchina.