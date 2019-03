Genova - L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Genoa, gara in programma domenica 14 aprile alle 15 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 32.a giornata della Serie A TIM 2018/19.



Da giovedì 4 aprile a sabato 6 aprile 2019

Vendita in prelazione riservata agli abbonati U.C. Sampdoria 2018/19 di Gradinata Nord per l’acquisto di un biglietto di altro settore a tariffa agevolata. La vendita sarà attiva soltanto presso il Service Center Sampdoria di via Cesarea e la Federclubs di via Casata Centuriona. La tariffa abbonato Nord Sampdoria è valida solo per la fase di prelazione ed è riservata al solo titolare dell’abbonamento previa presentazione del titolo di accesso. Il tagliando sarà incedibile ad altri utilizzatori.



2) Da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile 2018

Vendita libera dei biglietti rimanenti presso:

– Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r

– Federclubs di via Casata Centuriona 18/20 (il giorno della gara aperto fino alla chiusura dei cancelli)

– Punti vendita Listicket-gruppo Ticketone

– Call Center Ticketone

– Vendita online su sport.ticketone.it

– Botteghini stadio (solo il giorno della partita) di via Monnet (fronte ingresso Tribune) orario 13.00–15.00