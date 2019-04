Derby, scatta la prevendita per i tifosi del Genoa

Genova - Il Genoa Cricket and Football Club comunica le modalità per acquistare i biglietti in dotazione per il derby di domenica 14 aprile allo stadio Luigi Ferraris (ore 15).



PRIMA FASE

Biglietti Settore 5 (Intero: 25 euro)

Per: abbonati tutti i settori

Da: martedì 2 aprile sino a esaurimento

c/o Ticket Office Genoa Museum and Store (10-19; chiuso lunedì)

Indirizzo: Via al Porto Antico 4, Genova



Biglietti Gradinata Nord (Intero: 25 euro)

Per: abbonati Gradinata Nord e titolari voucher

Da: martedì 2 aprile a giovedì 11 Aprile

c/o Ticket Office Genoa Museum and Store (10-19; chiuso lunedì)

Indirizzo: Via al Porto Antico 4, Genova



SECONDA FASE

Vendita libera eventuali giacenze

Da: venerdì 12 aprile sino a esaurimento

c/o Ticket Office Genoa Museum and Store (10-19; chiuso lunedì)

Indirizzo: Via al Porto Antico 4, Genova



INDICAZIONI GENERALI

La tessera/abbonamento è nominativa e all’atto di acquisto del tagliando è indispensabile presentarla in aggiunta a un documento d’identità in corso di validità. Stessa procedura per i voucher. Si ricorda che in base alle normative vigenti sono acquistabili quattro tagliandi a persona, previa esibizione delle corrispettive tessere/abbonamenti in originale e dei documenti di riconoscimento (anche fotocopie) per ciascuno degli intestatari, siano essi maggiorenni o minorenni.