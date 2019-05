Domenica 12 maggio la veleggiata per la Festa dell´Europa

Genova - Domenica 12 maggio lo specchio da Porto Antico è stato animato dalla quinta edizione della veleggiata in occcasione della Festa dell'Europa, iniziativa di Assonautica Genova in collaborazione con CEPIM e Comune di Genova.



I volontari dei circoli associati a Assonautica Genova hanno messo a disposizione una trentina di imbarcazioni che con l'aiuto della Capitaneria di Porto - a un centinaio di ragazzi affetti da sindrome di Down e altre patologie cromosomiche di godere insieme per un giorno del mare, del vento e della vista del levante cittadino.



Quest’anno, grazie alla collaborazione del Centro Europe Direct del Comune di Genova, salgono a bordo due velisti d’eccezione come il Sindaco e l’Assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti del Comune di Genova.