Domenica Artesina inaugura la stagione invernale

Genova - Prende il via domenica 25 novembre la stagione sulla neve ad Artesina. Gli impianti della Turra aprono in anticipo rispetto alle previsioni grazie alle prime nevicate arrivate ad imbiancare le piste nei giorni scorsi. Artesina si prepara così ad ospitare tutti gli appassionati per il primo weekend sulla neve dando la possibilità di acquistare i biglietti già da sabato 24 novembre, giorno di apertura ufficiale della biglietteria. Da domenica in poi gli impianti saranno aperti tutti i giorni.



Tre le novità per la stagione 2018/2019, la nuova seggiovia quadriposto e il rifacimento di due piste, quella di Rocche Giardina e quella della Selletta. Artesina, comprensorio Mondolèski, è il parco sciabile più esteso della provincia di Cuneo, in Piemonte, con 130 km di piste, è collegata a Prato Nevoso e Frabosa Soprana ed è facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Mondovi. Gli impianti sono l’ideale per le famiglie grazie ai 3 campi scuola, di cui uno in quota, serviti da tapis roulant, al parco giochi sulla neve, ad un servizio di baby parking e ai corsi per bambini seguiti fin dai primi passi sulla neve.