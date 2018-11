Domenica prossima la chiusura del 6° Campionato della Lanterna

Genova - E’ tutto pronto per l’atto finale del sesto Campionato della Lanterna, manifestazione velica a cura del Circolo Nautico Marina Genova che chiama a raccolta le imbarcazioni a vela classi ORC, IRC, Libera e monotipi, per una entusiasmante sfida d’autunno, nello specchio acqueo antistante la città di Genova. Appuntamento domenica prossima per gli ultimi, spettacolari, confronti dopo il rinvio dello scorso week end causato dalle infelici condizioni meteorologiche.



A livello ORC A è davanti Imxtinente di Adelio Frixione con un leggero margine su Me Gusta (Graziano Bonaldo) e Nafta Ecologica (Mauro Fioretto). Nell’ORC B leadership per Keonda III (Giovanni Melioli) su Hypnotic (Maurizio Morbioli) e Hakuna Matata (Alessio Arru). E’ Tekno (Piero Arduino) a condurre nell’ORC 3 davanti ad Abi (Giampaolo Marcolini) e Melania (Riccardo Bergamasco). La classifica generale ORC registra il provvisorio predominio di Imxtinente, seguito da Attimo e Me Gusta. La Libera FIV 1 premia attualmente Padawan (Donald Hart) davanti a Emma 2 (Emanuela Verrina) e Adrigole (Francesco Giordano). La Libera FIV 2 è caratterizzata dalle ottime performance di Cicoj (Claudio Cicconetti), seguito da My First (Luca Dotto) e Only the Brave (Pierangelo Carniglia). Duchessa (Gioachino Gusberti), Amande (Filippo Profumo) e Bamboo (Aldo Sardo): così, dal primo al terzo posto, la situazione nella Libera FIV 3. La classifica generale sorride a Duchessa 1, leader davanti a Cicoj e Amande. Tra i J24 sarà lotta tra Jaws (Mori/Evarini), primo, e la coppia Landfall (Simone e Andrea Moretti)-Just a Joke (Maurizio Buffa), staccata di una lunghezza.