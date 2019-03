Donadoni: «Quagliarella merita di indossare la maglia azzurra»

Genova - «Sono strafelice per Quagliarella, ma quando uno si sa mantenere fisicamente ed ha qualità tecniche e morali come le sue è giusto così. E' un bene prezioso per il calcio, potremo fare affidamento su di lui in eterno, ma Fabio contribuirà alla crescita dei colleghi più giovani»: lo ha dichiarato Roberto Donadoni, che da Ct lanciò in nazionale l'attaccante oggi alla Sampdoria, richiamato da Roberto Mancini in azzurro ed in vetta alla classifica dei marcatori di serie A con 21 reti.



Prestazioni - «La rifondazione della Nazionale deve partire da qualcosa di diverso - ha proseguito - Non si possono cambiare le cose se nulla cambia. Diamo il tempo a Mancini di lavorare, senza stare a giudicare ogni singola prestazione, isolata dal contesto».