Due i dubbi per Giampaolo contro il Torino

Murru e Defrel sono recuperati ma giocheranno?

Genova - Defrel e Murru sono nella lista dei convocati ma l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo non ha sciolto i dubbi sul loro impiego contro il Torino. Se per il primo potrebbe esserci un turno di stop, per il secondo le chance di scendere in campo sono in rialzo complice l’assenza di alternative sulla sinistra.



Probabili undici - Giampaolo, che non vince dalla gara casalinga contro la Spal, cerca i tre punti contro i granata che nelle ultime due gare hanno ottenuto due punti contro Bologna e Fiorentina. Se in porta è confermato Audero, nella linea difensiva spazio a Bereszynski, Tonelli, Andersen e uno tra Murru o Sala; a centrocampo il trio sarà composto da Praet, Ekdal e Barreto. A supportare Quagliarella e probabilmente Caprari toccherà a Saponara con Ramirez pronto a subentrare.