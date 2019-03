Ekdal e Vieira in forse contro il Milan: pronto Jankto a metà campo

Oggi gli esami strumentali per i due calciatori

Genova - Per la Sampdoria scatta l’allarme a centrocampo: Ekdal tornato dalla Svezia ha riportato due ferite lacero-contuse al ginocchio destro con contusione alla rotula mentre Vieira ha avuto un trauma contusivo al ginocchio destro. Giampaolo dovrebbe quindi lanciare Jankto dall’inizio con Linetty e Praet in virtù del fatto che anche Barreto sta lavorando a parte.



Allenamento - Intanto nell’allenamento odierno Fabio Quagliarella ha sostenuto nella tarda mattinata una seduta rigenerativa tra bagni e massaggi mentre Gabbiadini ha svolto una sessione di riattivazione. Sempre sul piano dei singoli pomeriggio in campo per Gianluca Caprari, alle prese con un primo test di lavoro aerobico lineare. Domani, è atteso Bartosz Bereszynski, di rientro dalla Polonia dove è rimasto per smaltire l’attacco influenzale accusato nei giorni scorsi.