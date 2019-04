Genova - Buone notizie per Marco Giampaolo in vista del derby della Lanterna: Ekdal ha lavorato con il gruppo ed è pronto a riprendere il posto da titolare in mezzo al campo. Questo quanto emerso nella doppia seduta che si è tenuta a Bogliasco.



Davanti al vicepresidente Antonio Romei e al direttore sportivo Carlo Osti la squadra ha svolto al mattino una seduta incentrata sulla forza mentre al pomeriggio una sessione tecnico-tattica. Hanno lavorato a parte ma soltanto a scopo precauzionale Andersen e Tavares: il primo in piscina e il secondo in palestra.