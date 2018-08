Ekdal: «Non vedo l´ora di iniziare questa nuova avventura con la Samp»

Le prime parole da blucerchiato del centrocampista svedese

Genova - Il sito della Sampdoria ha pubblicato l'intervista di presentazione del nuovo acquisto Albin Ekdal. Lo svedese esordisce dicendosi entusiasta di questa nuova avventura: «Sono molto contento di aver firmato per la Sampdoria, di tornare in Italia in Serie A», ringraziando il presidente Ferrero e Sabatini per averlo portato a Genova.



Ekdal ha già giocato 7 anni in Serie A tra Juve, Siena, Cagliari e Bologna: «In Italia mi sento come a casa, mi piace il modo di giocare». Non solo conoscenza del campionato, ma anche di Giampaolo - che lo ha allenato a Siena e spera di fare bene fin da subito.

Conclude dicendo di essere a disposizione per giocare in tutti i ruoli di centrocampo: «Ho fatto sempre il centrocampista centrale, sia mezzala che regista».



ph dalla pagina facebook "U.C: Sampdoria"