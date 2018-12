Empoli - Samp 1-1. Linetty calcia, Provedel respinge

Genova - Empoli: Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traorè, Pasqual; La Gumina, Caputo. All.: Iachini. Adisp: Fulignati, Terracciano. Antonelli, Brighi, Capezzi, Maietta, Mchdelidze, Mraz, Rodriguez, Ucan, Untersee, Zajc



Sampdoria: Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Jankto, Colley, Caprari, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Primo Tempo

5' Murru mette in mezzo per Quagliarella che insacca di testa ma è fuorigioco. Anche il Var conferma



9' Murru stende La Gumina e l'arbitro concede il rigore



10' Gol Empoli Pasqual spiazza Audero



16' Sampdoria vicino al pareggio con Quagliarella che manda fuori da pochi passi



18' Andersen atterra La Gumina, è giallo



28' Traorè manda sul fondo, Sampdoria ancora sotto al Castellani



32' Doppio giallo in casa Empoli, prima Acquah e poi Caputo



41' GOL SAMP Sinistro imprendibil di Ramirez, battuto Provedel



46' Finisce il primo tempo sul' 1-1



Secondo Tempo

48' Linetty calcia, Provedel devia