Empoli - Samp 2-4. Colpaccio del Doria a Empoli

Genova - Empoli: Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traorè, Pasqual; La Gumina, Caputo. All.: Iachini. Adisp: Fulignati, Terracciano. Antonelli, Brighi, Capezzi, Maietta, Mchdelidze, Mraz, Rodriguez, Ucan, Untersee, Zajc



Sampdoria: Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Jankto, Colley, Caprari, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Primo Tempo

5' Murru mette in mezzo per Quagliarella che insacca di testa ma è fuorigioco. Anche il Var conferma



9' Murru stende La Gumina e l'arbitro concede il rigore



10' Gol Empoli Pasqual spiazza Audero



16' Sampdoria vicino al pareggio con Quagliarella che manda fuori da pochi passi



18' Andersen atterra La Gumina, è giallo



28' Traorè manda sul fondo, Sampdoria ancora sotto al Castellani



32' Doppio giallo in casa Empoli, prima Acquah e poi Caputo



41' GOL SAMP Sinistro imprendibile di Ramirez, battuto Provedel



46' Finisce il primo tempo sul' 1-1



Secondo Tempo

48' Linetty calcia, Provedel devia



53' Non concesso calcio di rigore alla Sampdoria: per l'arbitro non c'è fallo di Silvestre su Tonelli



68' Quagliarella di testa manda alto



70' GOL SAMP Quagliarella stavolta non sbaglia, di testa Provedel è battuto



75' Colpo di testa di Andersen troppo debole, Samp manca il tris



77' GOL EMPOLI Pareggio di Caputo con un mancino ad incrociare



82' Giallo ad Ekdal per gioco falloso



83' Traorè calcia alto sopra la traversa



85' Giampaolo cambia, fuori Defrel, dentro Caprari



87' GOL SAMP Caprari di destro batte Provedel



92' GOL SAMP Caprari da posizione defilata batte Provedel



97' Finisce qui, la Sampdoria espugna il Castellani di Empoli