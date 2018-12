Empoli - Samp, Caprari: «Grazie alla squadra e ai tifosi, i gol sono per loro»

L'attaccante blucerchiato si gode il buon momento di forma

Genova - «Voglia dedicare la mia doppietta alla squadra e ai tifosi. Serviva una vittoria e l’abbiamo ottenuta ma abbiamo ampi margini di crescita e non doppiamo mollare»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari al termine della partita contro l’Empoli terminata 4-2.



Decisioni - La punta blucerchiata salita già a cinque gol ha aggiunto: «Ero arrabbiato perché volevo giocare da subito ma c’è il tecnico che decide chi mettere in campo. Quando però vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il meglio. Il secondo gol? Sono sincero, volevo crossare invece il pallone è finito in rete. Adesso però testa al Chievo per proseguire su questa strada».