Entella e Spal decisive per il futuro di Juric

La società conferma il tecnico ma serve una scossa

Genova - Panchina traballante per Ivan Juric dopo la sconfitta maturata ieri all’Olimpico contro il Torino: l’allenatore del Genoa, che ha collezionato tre punti in sette gare, resterà al suo posto almeno fino alla sfida delicata in casa contro la Spal in programma domenica alle 18.



Società - La società, come riporta questa mattina il Secolo XIX, ha ribadito la fiducia al tecnico croato. Secondo i vertici «la squadra non è morta e il ko contro i granata è frutto di errori».



Chi arriverà? - In caso di debacle nei prossimi match il favorito per la panchina è Davide Ballardini ancora sotto contratto.