Esaote alla Mezza di Genova

Genova - La pioggia non ha fermato l'entusiasmo del team Esaote che numeroso questa mattina ha corso la 15a Mezza Maratona Internazionale di Genova. I partecipanti, tra atleti e appassionati, si sono divisi tra percorsi - Mezza di Genova (21 Km), CorriGenova (13 Km) e FamilyRun (3,5 Km) – previsti dalla gara di corsa che, con un tragitto che coinvolge il centro storico, la città moderna e lungo il mare, si è affermata tra le più suggestive "mezze" a livello internazionale.



«Il lavoro di squadra è uno dei valori che caratterizza Esaote in tutto il mondo. Per questo motivo abbiamo scelto di correre insieme la gara podistica più internazionale della nostra città- ha dichiarato Andrej Dvorak, capo della ricerca e sviluppo di Esaote, alla guida del team che ha vestito i colori dell'azienda - Oltre il divertimento, anche in questa occasione come nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi ha dato il meglio dal punto di vista agonistico, senza dimenticare la solidarietà».



Esaote ha infatti scelto di partecipare alla sfida sportiva aderendo a "Ti Porto con me" uno dei progetti inclusi nel Charity Program collegato all'evento e promosso dal Porto dei Piccoli. Con questa iniziativa la Onlus genovese, che dal 2005 offre sostegno ai piccoli pazienti in cura presso i principali pediatrici nazionali, potrà continuare ad essere al fianco dei bambini in terapia domiciliare, donando gioia e serenità ogni giorno perché non siano mai soli nelle difficoltà.