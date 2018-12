Esordio di Prandelli al Ferraris: il Genoa con la Spal cerca punti salvezza

Il neo mister dovrebbe puntare sul 3-5-2

Genova - Esordio del neo tecnico del Genoa Cesare Prandelli questa sera alle 18 nella sfida casalinga contro la Spal: i rossoblu senza vittorie da oltre due mesi sono chiamati a un cambio di passo in una sfida salvezza e contro un avversario reduce dal pirotecnico pareggio contro l’Empoli.



Partite - Il grifone, dopo la debacle di Coppa Italia in casa contro l’Entella è chiamata al riscatto davanti ai propri tifosi per non compromettere una classifica già deficitaria anche in vista di un calendario sulla carta poco agevole.



Probabili undici - Prandelli dovrebbe partire con il 3-5-2: in porta toccherà a Radu, mentre in difesa la linea a tre dovrebbe essere composta da Biraschi, Romero e Criscito. A centrocampo sulle fasce potrebbero aggirare Gunter e Lazovic mentre in mediana con Bessa squalificato insieme a Sandro e Hiljemark c’è Omeonga. In attacco confermata la coppia Kouamè, Piatek.