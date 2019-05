Euro 2020, Quagliarella tra i convocati per Grecia e Bosnia

Genova - Fabio Quagliarella è stato convocato dal Ct Roberto Mancini per le sfide contro Grecia (sabato 8 giugno – Atene, ‘Spyros Louis’ Stadium) e Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno – Torino, Juventus Stadium), valide per il terzo e quarto turno di European Qualifiers EURO 2020.

Torna in azzurro l’attaccante del Torino Andrea Belotti, assente dallo scorso settembre; ritorno anche per il portiere della Roma Antonio Mirante, che ha al suo attivo una sola convocazione con Conte commissario tecnico.



Il gruppo si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano entro le ore 12.00 di sabato 1° giugno: nel pomeriggio alle 13.30 la conferenza stampa di apertura del Ct, quindi alle 17.00 il via alla prima delle otto sessioni di allenamento previste. La Nazionale partirà per Atene la mattina del 7 giugno per effettuare in serata (ore 18.00 locali – CET +1) l’allenamento ufficiale sul terreno di gioco dello Stadio ‘Spyros Louis’, preceduta dalla conferenza stampa. Il rientro in Italia è previsto per la sera di domenica 9 giugno a Torino. Il giorno successivo, alle 18.00, gli Azzurri sosterranno l’allenamento ufficiale allo Juventus Stadium in vista della partita contro la Bosnia Erzegovina in programma martedì 11 alle ore 20.45.



L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);



Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).