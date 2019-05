Europei di Canottaggio a Lucerna con i genovesi Gabbia, Mumolo e Perino

Genova - Si aprono venerdì (domani) gli Europei di Canottaggio a Lucerna dove l'Italia è presente con ben 15 equipaggi. C'è anche la Liguria grazie a tre sue colonne.



Cesare Gabbia, vogatore in forza a Marina Militare ed Elpis Genova, affronta la rassegna continentale a bordo del 4 senza assieme a Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti-(CC Aniene) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro). L'esordio è previsto domani alle 11:36 in batteria in acqua 3 contro Repubblica Ceca, Ucraina, Spagna e Olanda. Gran Bretagna e Olanda, alle 13:48, la concorrenza per un posto in finale per l'otto azzurro con Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis). Il genovese Paolo Perino (Fiamme Gialle), cresciuto nella Sportiva Murcarolo, è riserva. Le finali in queste due specialità si terranno nella giornata di domenica, il 4 senza alle 13:04 e l'otto alle 14:58.