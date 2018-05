Eviva e Genoa CFC al gran Gala di beneficienza per il Gaslini

Genova - Eviva e il Genoa Cfc saranno ancora una volta insieme per la cena di Gala in Villa del Principe Andrea Doria (Piazza del Principe, Genova) martedì 22 maggio ore 20:00. L’evento arriva a coronamento del percorso di fundraising per sovvenzionare l’attivazione di un nuovo servizio del C.A.B.E.F. (Centro Accoglienza Bambino e Famiglia) dell’Istituto Gaslini, il centro di riferimento per genitori e familiari che accompagnano i loro bambini, provenienti da tutto il mondo, al fine di sottoporli a diagnosi e cure. Un'importante azione di responsabilità sociale, che va incontro ai valori dell’accoglienza e dell’umanizzazione delle cure, insieme alla ricerca ed all’insegnamento propri dell’Istituto Gaslini, il più grande ospedale pediatrico del Nord Italia.



Alla cena di Gala saranno presenti, oltre allo staff tecnico e i tesserati, anche Lorenzo Licitra, il cantante italiano vincitore di X Factor 2017 e lo Chef Ivano Ricchebono, una stella Michelin, che cucinerà le sue pietanze.



Gli invitati entreranno su red carpet e con una foto di benvenuto, prima di accedere alla sala centrale con posto riservato al tavolo. Potranno fare l’aperitivo con la squadra assistendo ad un live music show e ad uno spettacolo con intrattenimento: una serata di festa per coronare un’iniziativa davvero importante.



«EVIVA promuove da sempre progetti in favore del sociale, con attività che aiutino ad incentivare lo sviluppo dei territori in cui opera – commenta Giacomo Ciacci, CEO - Questa collaborazione con il Genoa e con l'Istituto Giannina Gaslini nasce dalla volontà di un’azienda che cerca sempre di essere profondamente vicina ai bisogni e alle necessità dei propri clienti. Questa cena è il simbolo di una iniziativa che è partita lo scorso anno e che aggiunge un nuovo tassello a quel quadro di responsabilità sociale che l'azienda sta realizzando ormai da tempo».