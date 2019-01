Ferraris: crescono i tifosi del Genoa, calano quelli della Samp

Oltre il 3% per gli spettatori rossoblu, - 3.9% per i blucerchiati sugli spalti

Genova - Aumentano gli spettatori del Genoa( +3.1%), calano quelli della Sampdoria (-3.9%): lo rileva il Report n. 5/2018 elaborato da Osservatorio Calcio Italiano (www.osservatoriocalcioitaliano.it) sulla base del database online di Stadiapostcards (http://www.stadiapostcards.com/).



Al termine della 19esima giornata la media degli spettatori nella massima serie (25.500) registra un incremento del 3.2% rispetto il dato finale dello scorso campionato (24.706). Si tratta del miglior dato registrato nell'ultimo quinquennio: +14.8% rispetto al 2016/17 (22.217), +14.9% rispetto al campionato 2015/16 (22.234), +15.5% rispetto al 2014/15 (22.083). Per il quarto anno consecutivo l'Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (62.281) con un aumento dell'8.3% rispetto il dato finale dello scorso campionato (57.529). In seconda posizione i cugini del Milan che collezionano una media presenze pari a 52.977 incrementando dello 0.5% il dato finale della passata stagione. Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 40.020 in aumento dell'1.8% rispetto all'equivalente della stagione 2017/18. Nella top five anche Roma e Lazio. Per i giallorossi all'Olimpico una media di 38.556 spettatori con un aumento del 2.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato. In positivo anche la sponda biancoceleste del Tevere: con 34.603 presenze la Lazio registra un incremento dell'11.6% rispetto alla stagione 2017/18.



Nelle prime dieci posizioni crollano le presenze allo stadio "San Paolo" di Napoli (32.356, -24.9%) mentre si registra un netto incremento degli spettatori allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze (31.457, +20.6). Segno positivo anche per Bologna (21.257, +1.7%) e Udinese(20.711, +15.7%). In aumento invece gli spettatori allo "Stadio Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo (18.786, +4.8%).



«Se da un lato l'aumento degli spettatori rappresenta un dato positivo dall'altro i recenti gravissimi episodi di violenza rappresentano un segnale preoccupante. L'obiettivo di riportare il tifo sano allo stadio è stato ampiamente centrato - spiega Roselli Simone Giornalista Responsabile di Osservatorio Calcio Italiano - ora vi è la necessità civica e sportiva di debellare il problema dei facinorosi. Come organo che da quasi dieci anni è impegnato nel sostenere e divulgare la 'Cultura dello Sport' ci mettiamo a disposizione degli organi preposti, di tutte le componenti sane del tifo e dei colleghi giornalisti al fine di aprire un tavolo per avanzare proposte e trovare una soluzione condivisa e definitiva». «Un primo importante passo - prosegue Roselli Simone - potrebbe essere l'accelerazione nella realizzazione degli stadi di proprietà con una stretta sinergia tra società di calcio e forze dell'ordine nonché la totale messa in sicurezza degli impianti attuali, nel rispetto degli standard qualitativi europei».