All'ordine del giorno il futuro dello stadio Ferraris

Genova - Mattinata di incontri per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, alle 11 in Comune con Bucci e alle 13 con Toti in Regione. L'argomento è il futuro dello stadio Luigi Ferraris, che i due club genovesi vorrebbero acquistare per poterlo migliorare. L'Agenzia del Territorio lo ha valutato 18 milioni, decisamente troppi per Ferrero che spera di poter ottenere un prezzo inferiore ai 10.