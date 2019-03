Ferrero: «Basta sulle voci di cessione della Samp»»

Il presidente blucerchiato ha parlato a margine della conferenza stampa di Giampaolo

Genova - «Se dovessi vendere la Sampdoria sarò io a dirlo, basta con tutte le voci sulla cessione del club»: così il presidente Massimo Ferrero ha fatto chiarezza al termine della conferenza stampa di Marco Giampaolo rispondendo a tutte le indiscrezioni apparse in questi giorni.



Lavoro - Il numero uno blucerchiato ha aggiunto: «Invece di essere sempre criticato sarebbe bello che venisse rimarcato anche quello che ho fatto. Anche se i tifosi ce l'hanno con me io li amo. Sono qua completare un percorso non per cedere a qualcuno. La società non l’ho ricevuta gratis, mi sono accollato i debiti».