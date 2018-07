All'ordine del giorno il futuro dello stadio Ferraris

Genova - Mattinata di incontri per il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, alle 11 in Comune con Bucci e alle 13 con Toti in Regione. L'argomento è il futuro dello stadio Luigi Ferraris, che i due club genovesi vorrebbero acquistare per poterlo migliorare. L'Agenzia del Territorio lo ha valutato 18 milioni, decisamente troppi per Ferrero che spera di poter ottenere un prezzo inferiore ai 10.







Dichiarazioni - Prima del vertice ha parlato il sindaco di Genova Marco Bucci: «Arriveremo alla vendita dello stadio di Genova Luigi Ferraris il più presto possibile. E ci impegneremo per arrivarci con tutte le garanzie, rispettando tutte le esigenze di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra». Alla domanda sulla possibilità di far abbassare il prezzo dell'impianto Ferrero ha risposto: "Il sindaco ha detto che farà di tutto per rendere felici Sampdoria e Genoa».